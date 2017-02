Par Zahia YALIOUA | Ecrit pour TF1 |

La saison 6 de The Voice a démarré sur les chapeaux de roues ce samedi 18 février. Et pour cette première salve des auditions à l’aveugle, certaines voix ont réussi à littéralement scotcher les coachs. Mais mieux encore, certains talents, comme Vincent Vinel, Lisandro Cuxi ou encore Will Barber ont enflammé les réseaux sociaux.

« This is the Voice ! », Le générique emblématique du concours de chant a de nouveau retenti ce samedi 18 février sur TF1. Neuf mois après le sacre de Slimane, de nouveaux talents se sont donc présentés à cette première soirée des auditions à l’aveugle pour tenter de succéder au petit protégé de Florent Pagny qui ne cesse de cartonner avec son album A bout de rêves. Et pour cela, il faut bien évidemment convaincre les coachs : Florent Pagny bien sûr, Mika, Zazie et le petit nouveau Matt Pokora.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que ce début de sixième saison est une véritable réussite. D’abord, plus de 6,8 millions de téléspectateurs ont regardé le grand retour de The Voice. Mais surtout certaines voix ont déjà complètement emballé les quatre coachs mais aussi les téléspectateurs. Ces derniers n’ont ainsi pas hésité à partager leur engouement sur Twitter. Des talents comme Vincent Vinel, Lisandro Cuxi ou encore Will Barber ont même enflammé la toile.





D’abord Vincent Vinel, le jeune artiste malvoyant est sans doute déjà l’un des chouchous du public. Il faut dire que sa reprise au piano de Lose Yourself d’Eminen a complètement emballé le plateau de The Voice. Les coachs, à l’image de Mika, ont complètement été sidérés par la performance vocale et l’énergie phénoménale de ce jeune talent. Quant aux internautes, ils n’ont pas manqué de souligner son énorme sens de l’humour.





















La performance scénique de Lisandro Cuxi a également séduit les coachs et les téléspectateurs. Sa reprise de Can’t stop the feeling de Justin Timberlake a carrément électrisé le plateau. Quant aux téléspectateurs assidus de The Voice, ils ont visiblement été heureux de retrouver le jeune homme qui avait déjà su les époustoufler lors de son passage dans The Voice Kids.





















Avec sa barbe fournie, ses tatouages apparents, sa salopette improbable et sa voix rauque, Will Barber sera sans nul doute l’un des talents les plus atypiques mais aussi les plus authentiques de la saison. L’artiste de 40 ans a littéralement scotché les coachs avec sa reprise à la guitare hawaïenne de Another brick in the wall des Pink Floyd.