Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

The Voice saison 6, ça démarre le samedi 18 février à 20h55 sur TF1 ! Après la victoire de Slimane l'année dernière, l'heure est venue d'accueillir de nouveaux talents pour lui succéder. Zazie, Mika, Florent Pagny et M Pokora n'ont qu'une seule et unique mission : dénicher LA perle rare ! Cette année, une toute nouvelle application baptisée MYTF1 VR permet d'apporter une véritable innovation à The Voice.

Le plateau de The Voice comme si vous y étiez...



Devenir coach de The Voice, vous en rêviez, MYTF1 VR l'a fait ! Après avoir téléchargé votre application MYTF1 VR (qui sera disponible gratuitement sur l'Apple Store, Google Play et Gear), munissez-vous de votre casque cardboard VR, ou encore votre smartphone ou tablette. Vous allez vous retrouver instantanément dans le fameux fauteuil rouge et vous déplacer à 360 degrés dans la salle pour avoir une vue d'ensemble sur la scène, le public et le talent qui se produit face à vous.













Vous aimez la personne qui chante ? N'hésitez pas, appuyez sur le buzzer rouge, il ne demande que ça. Votre fauteuil va se retourner, sous les applaudissements de la foule en délire et vous voilà face au talent ! Si vous ne possédez pas de casque de réalité virtuelle, pas de panique ! Vous pouvez quand même profiter de l'expérience MYTF1 VR sur votre smartphone ou votre tablette en vous déplaçant avec votre smartphone.

Toutes les blinds en replay VR à télécharger !



Vous avez manqué une prestation ? Vous voulez revoir un talent qui vous a bluffé par sa tessiture vocale ? Pas de problème. Sachez que les vidéos des auditions à l'aveugle seront accessibles en illimité jusqu'à la grande finale de The Voice. Pour votre confort, les vidéos sont accessibles en Streaming ou en téléchargement permanent. Vous savez ce qu'il vous reste à faire !



Rendez-vous samedi 18 février pour découvrir la nouvelle saison de The Voice en réalité virtuelle grâce à MYTF1 VR !