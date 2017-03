Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, 10 nouveaux talents ont intégré l'aventure. M Pokora, très gourmand, a mis la main sur trois talents, tout comme Zazie qui a récupéré trois voix. Florent Pagny et Mika, ont, quant à eux, recueillis deux nouvelles personnes pour poursuivre l'aventure. Qu'en sera-t-il ce soir ? Dans quelques heures, le plateau de The Voice accueille une nouvelle salve de talents, plus survoltés les uns que les autres. Ils n'ont qu'une seule et unique mission : convaincre les dénicheurs de voix qu'ils méritent de poursuivre l'aventure et remporter l'émission.

Et ce soir, de la voix, il y en aura ! Pour cette nouvelle soirée exceptionnelle, 13 talents vont défiler sous les yeux des téléspectateurs et coachs qui vont en prendre plein les yeux et les oreilles. Pour la première fois, Florent Pagny va se lever de son fauteuil rouge pour... danser. Vous avez bien lu. Les internautes sont habitués aux stratégies de Zazie pour accueillir un talent : faire la roue, mettre la veste de Florent Pagny... Mais elle n'a pas encore pensé à entamer une chorégraphie endiablée pour obtenir les faveurs d'un artiste. L'interprète de Savoir aimer a donc vu juste, mais parviendra-t-il à obtenir le talent en question dans son équipe ? La réponse ce soir dans The Voice...



