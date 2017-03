Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La compétition s’accélère pour les prochaines voix de The Voice. Après deux émissions plus que prometteuses qui ont fait découvrir des talents aussi bons que doués, l’émission reprend du service ce soir sur TF1. Florent Pagny, Zazie, Mika et M Pokora vont à nouveau prendre place dans les célèbres fauteuils rouges pour écouter une nouvelle fournée de chanteurs. Cette semaine encore, les nouveaux talents venus se présenter aux auditions à l’aveugle devront donner le meilleur d’eux-mêmes pour séduire les coachs et ainsi poursuivre l’aventure.

Tous attendent une chose : entendre le fameux buzzer rouge, synonyme de qualification. Pour les talents qui réussiront à surprendre au moins l'un des quatre coachs, l’aventure aura un autre goût. Ils pourront accéder à la prochaine étape et recevront des conseils prodigués par leur nouveau mentor.

Mais attention ! Si aucun des quatre coachs ne se retournent, la route des talents dans The Voice s'arrêtera nette. Pour cette troisième émission, vous avez la possibilité de vivre l’aventure en réalité virtuelle grâce à MYTF1 VR. Dès samedi soir, vous avez la possibilité de devenir coach d’un soir avec ou sans casque. Royal, non ?

Rendez-vous ce soir à 20h55 sur TF1 pour découvrir le deuxième épisode des auditions à l’aveugle de The Voice !