"Je vois l’authenticité. Il n’y a pas de démonstration, tout est dans ce qu’on entend, c’est généreux, authentique et extrêmement musical." C’est une Zazie sous le charme qui a commenté la prestation impressionnante de Will Barber, lors de la première émission des auditions à l’aveugle. La coach, qui a raflé ce talent dans son équipe, n’est pas la seule à avoir succombé au charme de ce grand barbu, gérant de restaurant âgé de 41 ans. Sur les réseaux sociaux, cet ovni, qui a fait l’unanimité en reprenant un titre culte de Pink Floyd, a beaucoup fait parler de lui.

Totalement sorti de l’ombre grâce à son passage sur la scène de The Voice 6, Will Barber a vu sa popularité grimper en flèche depuis samedi soir. Ce qui n’est pas sans conséquence pour l’un de ses projets mis en place avant le grand lancement du concours de talents. Alors qu’il devait se produire ce vendredi soir dans un petit bar de Sigean dans l'Aude, le responsable de l’établissement a préféré annuler. Will Barber, qui a confirmé l’information à MYTF1, explique simplement que la situation était devenue "trop compliquée" face au nombre de personnes comptant assister à ce spectacle. Alors que ce bar ne peut accueillir qu’une "dizaine de personnes", le compteur prévisionnel affichait déjà 1 200 personnes intéressées.

Par mesure de sécurité et de "sagesse", le patron du bar a donc décidé "de reporter l'événement à une date ultérieure et dans un lieu plus approprié", annonce le journal local L’Indépendant.

