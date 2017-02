Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Will Barber est l’un des talents phares de ces premières auditions à l’aveugle diffusées samedi soir sur TF1. Le chanteur a ainsi repris un célèbre titre des Pink Floyd, "Another Brick in the Wall".

Passionné de musique depuis sa plus tendre enfance, Will Barber souhaite poursuivre ses rêves et débuter une véritable carrière de chanteur et interprète. Poussé par sa femme, l’artiste a finalement décidé de mettre la restauration de côté pour se lancer sur la scène de The Voice. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a fait sensation. Muni de sa guitare Lap Steel, Will Barber a séduit Zazie dès les premières secondes. Avec sa voix puissante et rockeuse, le chanteur a ensuite élevé la voix pour atteindre des notes très hautes. Une performance saluée par les autres coachs qui ont buzzé à leur tour : "Je vois l’authenticité, a expliqué Zazie. Il n’y a pas de démonstration, tout est dans ce qu’on entend, c’est généreux, authentique et extrêmement musical."

Pour Mika, "sa présence risque bien d’être un ovni, a-t-il affirmé. C’est la vie dans toute son authenticité qui est arrivée sur le plateau. Pour la première fois, on a un chanteur comme toi dans The Voice. C’est vraiment fort." Impossible donc de laisser échapper cette voix si particulière. Une originalité qui séduit les coachs, le public mais aussi les téléspectateurs. Fier d’avoir intégré l’équipe de Zazie, Will Barber poursuit son aventure. Rendez-vous aux battles.

Qui est Will Barber ?