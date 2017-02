Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Marius

Ce barman lillois de 25 ans découvre la musique sur le tard lorsqu’il se rend compte qu’un guitariste dans un bus intéresse toutes les filles. Il n’en faut pas plus pour qu’il décide de faire de même. Bien que ses parents soient septiques, ce garçon qui a 5 frères et 5 sœurs décide quand même de poursuivre son chemin. Il tente sa chance à The Voice pour trouver une légitimité et une reconnaissance de professionnels. Lors de sa reprise d’All I Want de Kodaline les 4 coachs se retournent lui offrant ainsi le plus beau des cadeaux. Mika en profite pour saluer son intelligence car Marius n’oublie pas de remercier les musiciens. Face à tous les compliments, le talent décide tout de même de retenir Zazie.

Hélène

La patience paie ! En effet Hélène a attendu d’avoir 16 ans pour s’inscrire à The Voice. De son propre aveu, elle préfère être la plus petite des grands que la plus grande des petits. Reprenant La nuit je mens d’Alain Bashung, elle fait merveille avec une prestation totalement surprenante. Malgré sa jeunesse, son timbre de voix rappelle celui de Barbara. A tel point que les coachs s’interrogent beaucoup avant que Zazie ne se retourne en premier. Reste que face à cette interprétation tout le monde est surpris par le jeune âge d’Hélène. Comme quoi, parfois le talent n’attend pas les années…





Will Barber

A 41 ans ce gérant de restaurant à Gruissan a décidé de tout plaquer sur les conseils de sa femme Béatrice. Fini la restauration. Plutôt que de ravir nos papilles il préfère enchanter nos oreilles. Et il a raison. Tranquillement assis avec une guitare sur ses genoux il revisite Another Brick In The Wall des Pink Floyd. Sa version est tout simplement majestueuse et force le respect. Il suffit d’ailleurs de quelques notes pour que Zazie se retourne précédant de peu Florent Pagny puis Mika puis M Pokora. Surpris par la carrure imposante et les tatouages de Will, ils s’émerveillent devant son interprétation. En fait, sous sa carapace de dur, Will cache une voix et une musicalité de grande puissance. Voilà un talent qui n’a pas fini de surprendre…