Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

1 Les coachs chantent

Histoire de donner le la à cette sixième édition du show musical, Mika, Florent Pagny, Zazie et M Pokora ont montré qu’ils sont aussi des talents. En ouverture ils se sont magnifiquement appropriés Pleased To Meet You des Rolling Stones. Leur prestation impressionnante laisse presque sans voix. Et si finalement ils formaient un groupe tous ensemble ?

2 Les coachs entourent Vincent Vinel

Talent mal voyant mais très doué, Vincent Vinel subjugue nos coachs avec sa version de Lose Yourself d’Eminem. S’appropriant la chanson, il revisite complètement ce titre de la star du rap. Epatés, pour le convaincre d’intégrer leur équipe, les coachs décident de le rejoindre autour du piano. Vincent Vinel en profite pour amuser tout le monde et jouer quelques notes de la chanson Les murs porteurs de Florent Pagny. Tout laisse donc présager qu’il va rejoindre ce dernier. Et pourtant, non sans malice, il choisit Mika comme coach.

3 Zazie fait le clown

Cette année nos coachs sont prêts à tout pour convaincre les talents. Pour qu’Agathe rejoigne son équipe Zazie n’hésite pas à faire le clown en se contorsionnant dans de multiples positions. Revenue à la réalité elle se moque d’elle-même et reconnait qu’elle vient de vivre un grand moment de solitude…





4 Les coaches enfreignent une nouvelle règle

Cette année si aucun coach n’appuie sur le buzzer les fauteuils ne se retournent pas. Du coup ils ne peuvent découvrir le talent qui vient de se produire. C’est le cas avec Patrizia Grillo. Non sans humour, la chanteuse qui chantait dans le film Itinéraire d’un enfant gâté entonne Je ne regrette rien d’Edith Piaf. Il n’en faut pas plus pour que Florent Pagny, M Pokora, Zaie et Mika en profitent pour la rejoindre. Pourtant c’est interdit. Les coachs auraient-ils décidé d’être indisciplinés cette année ?

5 Des taquineries permanentes

La bonne ambiance est vraiment au rendez-vous ! La preuve : les coachs se taquinent tout le temps. Entre Florent Pagny qui se moque de sa taille avant d’asticoter Mika sur ses fautes de français et Mika qui chambre un peu M Pokora, quand ils ne chantent pas, les coachs multiplient les facéties et nous font rire.