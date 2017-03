Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

1 Nathalia éblouit les coachs

Cette troisième émission démarre très fort. En moins de 5 secondes, les coachs se retournent avant de se livrer à une bataille de compliments pour convaincre Nathalia de les rejoindre. Pendant que Zazie estime que l’interprétation de YMCA des Village People est un écrin, Florent Pagny affirme que ce talent chante avec une technique qu’on ne sent pas et qu’il chante avec une grande facilité et aisance. Mika et M Pokora ne sont pas en reste de compliments. Finalement, c’est Florent Pagny qui s’avère le plus doué pour convaincre Nathalia.

2 Zazie imite Florent Pagny

Convaincre un talent de rejoindre son équipe relève parfois du véritable défi. Du coup, les coachs cherchent tout le temps à innover et surprendre. En duel avec Florent Pagny après l’audition à l’aveugle d’Alexandre Sookia, Zazie n’hésite pas à endosser un blouson et à imiter son camarade coach. Telle une véritable actrice, elle mime ses gestes et reprend les arguments que Florent Pagny aime développer. Ce copiage lui réussit puisque le talent la choisit.

3 Incantésimu, un groupe corse tente l’aventure



C’est historique ! Pour la première fois, un groupe corse participe aux auditions à l’aveugle. Mélangeant le chant traditionnel avec un brin de modernité, les trois camarades d’Incantèsimu proposent une version très originale de Zombie des Cranberries. Leur voyage musical séduit trois des coachs et leur ouvre la voie royale des battles.





4 Imane fait appel à son père



Lorsque Zazie, M Pokora, Mika et Florent Pagny buzzent, les talents se retrouvent souvent dans l’embarras. Il est en effet compliqué de savoir quel coach choisir. Avec sa grande sensibilité, Imane se retrouve donc face à un gros problème… Heureusement, son papa qui est aussi son plus grand soutien se trouve en coulisses. Du coup, le talent n’hésite pas à lui demander de l’aide. Très ému, il vient sur le plateau et se concerte avec sa fille. C’est finalement à lui qu’incombe la lourde responsabilité d’annoncer le choix. Et ce sera… Mika !

5 Bulle envoie les coachs dans une bulle

Avec son physique, difficile d’imaginer que Bulle a une voix d’adolescent quand il chante. A 33 ans, ce chargé de promotion artistique a en effet un univers original. Son timbre de voix surprend tellement qu’un des coachs affirme que c’est Zazie qui chante ! Gageons que la bulle de ce talent très original ne va pas éclater de si tôt…