Difficile de résister à certains rythmes entraînants. Et ce ne sont pas les coachs de "The Voice 6" qui vont dire le contraire ! Samedi soir, Zazie, Mika, Florent Pagny et M Pokora n’ont pas hésité à quitter les fauteuils pour se laisser entraîner dans la danse.

La tête qui commence à battre la mesure, le pied qui tape légèrement sur le sol, le corps qui gigote doucement, puis de plus en plus vite avant de se laisser totalement envahir par le démon de la danse. On a tous été incapables, un jour, de résister à une chanson aux rythmes entraînants. Même les coachs de The Voice sont régulièrement piqués par le virus de la danse. La preuve une nouvelle fois samedi soir, dans le troisième épisode des auditions à l’aveugle.

Lors de la prestation d’Angelo Powers sur Let Me Love You, Mika s'est lancé ainsi dans une chorégraphie avec ses mains tandis que Zazie se balançait à côté. Les deux coachs, très complices, se sont même retrouvés debout pour accompagner en dansant, l’audition à l’aveugle d’Audrey. Un talent très atypique qui a reçu quatre buzz grâce à une reprise très surprenante d’un titre de Depeche Mode.

Audrey n’est pas la seule à avoir fait bouger les coachs. Avec sa reprise mêlant chanson française et influences africaines, Imane a mis le feu sur le plateau de The Voice 6. Tout comme Zazie, M Pokora s’est lâché en dansant pendant une grande partie de cette audition à l’aveugle pleine d’énergie. Le nouveau coach de l’émission a également régalé le public, et les fans de The Voice, en reprenant la chorégraphie de YMCA pendant la prestation de Nathalia !

Les coachs vont-ils à nouveau bouger leur corps la semaine prochaine ?