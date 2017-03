Par Nicolas Palita | Ecrit pour TF1 |

Complices dans le concours de talents "The Voice 6", les coachs prennent un malin plaisir à se taquiner. Et ça fuse dans tous les sens…

Si le trophée de la petite vanne devait être décerné à l’un de nos coachs, il serait impossible de les départager ! Force est de constater que tous manient les bons mots et les petites vannes avec brio. A commencer par Florent Pagny qui se moque allègrement de Zazie lors de l’audition à l’aveugle d’Alexandre Sookia. Buzzant le premier, il gratifie sa compère d’un "ça t’apprendra...". Piquée au vif, la coach appuie sur le buzzer un peu plus tard et ne manque pas de prendre sa revanche. Pendant que le talent réfléchit pour savoir quelle équipe il va rejoindre, elle file en coulisses pour prendre un blouson et imiter le discours et la gestuelle de Florent Pagny avant de lui jeter sa veste sur la tête.





Florent et Zazie ne sont pas les seuls à avoir le sens de l’humour. Ainsi M Pokora n’hésite pas à affubler Mika du doux petit surnom de Mikachu. Il n’en faut pas plus pour que les coachs partent dans un délire, Zazie se demandant ce que les corses d’Incantésimu mangent… Jamais à court d’idées, Florent Pagny n’hésite pas non plus à insuffler le doute et faire revenir Mika sur son fauteuil lorsque le groupe de l’île de beauté le choisit.





Mais là où les coachs font encore plus fort, c’est après le passage de Sacha. Allez savoir ce qui leur passe par la tête, mais Florent Pagny n’hésite pas à dire que ce talent a du trèfle parce que Zazie vient d’affirmer qu’il a du cœur. Mika n’est pas en reste en déclarant, sans hésitation, que c’est Akira qui se transforme en Godzilla. Tout ça pour le plus grand bonheur de Florent Pagny qui en profite pour se moquer gentiment de Mika.







Quant à Zazie, elle est capable de tout ! Quand elle ne décide pas de se déguiser pour parodier, elle sait faire semblant de dormir pendant que Mika essaye de convaincre la ravissante Imane de rejoindre son équipe. Si les talents donnent le meilleur d’eux-mêmes pendant les auditions à l’aveugle, les coachs, eux, n’hésitent donc pas à assurer aussi le spectacle. Un constat s’impose : au-delà du show, les coachs ont manifestement le sens de l’humour et savent se taquiner.