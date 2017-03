Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

En trois émissions, Zazie a déjà réussi à rassembler une belle brochette de talents dans son équipe. Elle a notamment accueilli samedi soir Imane et Matthieu, deux jeunes talents très prometteurs. Un troisième artiste est venu rejoindre les rangs de la chanteuse lors du troisième épisode des auditions à l’aveugle : Alexandre Sookia. Un surfeur qui n’est pas sans rappeler les autres talents masculins de la team.

Si les chanteurs coachés pour le moment par Zazie ont des voix et des timbres bien différents, ils arborent tous de jolies barbes bien fournies. Un détail qui a donné des idées samedi soir, à l’interprète de Rodéo. Après la prestation d’Alexandre Sookia, elle lance ainsi avec beaucoup d’humour : "Je te jure quand je me suis retournée, je me suis dit : ‘C’est pas possible, encore un barbu.’ Je vous en supplie, si je me retourne et qu’il y a un autre barbu… J’y peux rien, j’ai une équipe de hipsters. Je vais ouvrir un barber shop !"

Si Zazie plaisante sur sa nouvelle recrue, la coach est ravie de l’avoir dans son équipe. Elle a d’ailleurs tout donné pour être choisie face à Florent Pagny. Elle est allée jusqu’à enfiler la même veste que son acolyte coach pour l’imiter et lui voler la vedette au moment de débriefer l’audition à l’aveugle ! Revivez cette séquence très drôle ci-dessous :