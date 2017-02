Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Mais à qui appartient cette voix ? Voilà ce que se demandent les coachs à chaque audition à l’aveugle. Et la surprise est souvent au rendez-vous lorsque les fauteuils se retournent. La preuve avec le passage, samedi soir sur la scène de The Voice 6, de Julia Paul qui a repris Jacques a dit, un titre de Christophe Willem écrit et composé par Zazie.

Buzzant la jeune femme originaire de Nouvelle-Calédonie lors des dernières secondes de la prestation, la seule coach féminine de l’émission reste sans voix en découvrant cette animatrice radio venue de très loin. Elle est même totalement sous le choc en découvrant que ce talent ne correspond en rien à ce qu’elle s’était imaginée. "Ah oui, mais dingue ! C’est dingue. C’est dingue, c’est une fille", s’exclame-t-elle avant d’ajouter, à destination de Florent Pagny et Mika qui n’ont pas buzzé : "Là, ça change tout les mecs, vous allez comprendre ! On a bien fait."

Alors que M Pokora affirme : "on ne peut pas la laisser partir", Zazie avoue, encore sous le choc, : "c’est dingue, moi je croyais que c’était un garçon qui chantait !" Si Mika n’est pas forcément d’accord, Florent Pagny est sur la même longueur d’ondes que son acolyte coach. "Ça pouvait, ça pouvait", confirme-t-il ainsi. Courtisée par deux coachs, Julia Paul a choisi d’affronter les battles de The Voice 6 dans l’équipe de Zazie.