2 : Ca vous a peut-être échappé ?

Il y a ce qui se voit….Et ce qui se voit un peu moins. Cette semaine encore, Mickael Mesigos décrypte avec humour cette deuxième soirée des Auditions à l’Aveugle. Entre Mika qui éternue, Matt Pokora qui appelle un pote en pleine émission, Zazie qui se prend pour Lewis Hamilton et qui fait la tortue, c’est au choix; et Florent Pagny qui nous donne un cours d’esthétique, on ne s’ennuie jamais sur le plateau. Retour sur les moments d’émotion avec Kap's… Mais également sur des moments plus gore « made in Pokora » de cette deuxième émission. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus exclusifs sur MYTF1.