Cover : "Come As You Are" (Nirvana) par Elise Mélinand

Sa voix singulière à la frontière entre le cartoon, la berceuse et l’hommage à Betty Boop a déconcerté les coachs, mais Mika a tout de même appuyé sur le buzzer ! Entre chanteurs lunaires, on se comprend… Une nouvelle fois, Elise Mélinand surprend les mélomanes avec une reprise de Nirvana, "Come As You Are", toujours avec son timbre spectaculaire. Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !