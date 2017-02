2 Cover : "If I ain’t got you" (Alicia Keys) par Karla

À seulement 16 ans, Karla a bluffé tout le monde par son timbre de voix exceptionnel… Après sa prestation, elle revient en s’attaquant à un mastodonte de la chanson : Alicia Keys et son titre « If I Ain’t Got You » ! Karla a ainsi tout d’une grande et s’approprie les plus gros tubes avec la prestance d’une diva. La team de Matt Pokora s’agrandit avec un talent plus que prometteur ! Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !