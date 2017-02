2 : Emmy Liyana : «Je tiens vraiment à remercier Slimane !»

Emmy Liyana est en train d’écrire une nouvelle page de son histoire. Après plusieurs années à subir les moqueries et les méchancetés, elle se relève plus forte que jamais en interprétant une bouleversante reprise de « The power of love », qui a complètement transpercé le cœur de Zazie. Face à un tel virage, difficile de réaliser ce qu’il se passe. Slimane, grand gagnant de la saison 5 de The Voice, avait déniché ce talent seul, et nous pouvons le remercier ! Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !