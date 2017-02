2 : Lily Berry «C’était trop court, j’en veux encore»

Sa reprise d’ «Hymn for the Week-end» de Colplay a séduit deux coachs Zazie et Matt Pokora. Et si Lily est tombée en amour des textes et de la musique de Zazie, elle a préféré Matt Pokora. Mickaël Mesigos la retrouve, l’émotion encore très présente, à la sortie de sa prestation. Ensemble, ils reviennent sur ce moment si particulier du choix du coach «Tout est allé tellement vite que j’ai envie d’y retourner». On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus exclusifs sur MYTF1.