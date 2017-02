2 : ils vont aux Battles, leurs réactions

Les auditions à l’aveugle sont toujours un moment d’une extrême intensité. On en rêve. On les craint. Et on les regrette. Avec cette même envie : y retourner le plus vite pour se persuader que l’on n’a pas rêvé. C’est encore ce qui s’est passé, ce soir, lors de la deuxième soirée des auditions à l’aveugle. Retour sur une nouvelle soirée mémorable avec : Ry’m, Samuel’M, Kap's, Karla et camille Esteban. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus exclusifs sur MYTF1.