Après plusieurs déceptions, Matt Pokora remporte son premier talent de la soirée. Et il est content ! Grâce à Kala après avoir performé sur le titre « Without you » de Mariah Carrey, M Pokora se sent reboosté. Mais est quand même surpris par la voix mature de son nouveau talent Karla qui n’a que 16 ans ! Et avoue qu’à cet âge il ne se sentait vraiment pas prêt… Extrait du Replay The Voice 6 du 25 février 2017