Rien ne va plus chez les coachs !! On les a perdus… Après le passage de Sacha, qui a rugit sur le titre « Crazy In Love » de Beyoncé, les coachs délirent sur les Pokemon… D’un coup d’un seul, tout bascule… On entend Mikachu, Pokemon, Pagnychu, Pokachu… Dans The Voice, un seul coach suffit pour que le talent intègre l’aventure Extrait du Replay The Voice 6 du 4 mars 2017