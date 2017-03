Alexandre Sookia - « One » (U2)

Auteur compositeur et interprète, Alexandre Sookia commence à exprimer sa passion pour la musique lorsque ses parents lui offrent sa première guitare à l’adolescence. Auteur, compositeur et interprète pour des musiques de films, sa participation à The Voice 6 est pour lui l’opportunité de changer de décor en sortant enfin de son studio pour se produire sur une scène face à un public. Alexandre Sookia, 26 ans, a choisi d’interpréter ce soir le titre « One » de U2. Son charisme et sa voix de crooner auront-ils l’effet escompté sur nos Coachs préférés, Mika, Zazie, Florent Pagny et M Pokora, pour lui permettre d’accéder aux Battles ? Extrait du Replay de The Voice 6du 4 mars 2017