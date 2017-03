Angelo Powers - « Let Me Love You » (DJ Snake ft. Justin Bieber)

Né dans une famille de musiciens, Angelo Powers a commencé à chanter dans l’église de son quartier avant d’en devenir le chef de choral. Originaire des Philippines, il espère séduire le public de la scène de The Voice mais surtout les Coachs de cette saison avec sa voix angélique ! Ce soir, Angelo Powers interprète le titre « Let Me Love You » de DJ Snake et Justin Bieber. Sa voix sur cette prestation attirera-t-elle suffisamment l’attention des Coachs de cette sixième saison pour lui permettre d’obtenir son passeport pour les Battles ? Mika, M Pokora, Florent Pagny et Zazie, seront-ils sensibles à son talent ? Extrait du Replay The Voice 6 du 4 mars 2017