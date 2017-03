Ann-Shirley - « Hometown Glory » (Adèle) (Saison 6)

Issue d’une formation d’ingénieur du son, Ann-Shirley, 22 ans, maîtrise également le piano et le chant depuis l’enfance grâce à sa famille. Déjà habituée des concours de chant qu’elle a d’ailleurs souvent gagnés, The Voice constitue pour elle une nouvelle étape dans son parcours artistique. Ce soir, Ann Shirley s’attaque au répertoire d’Adèle sur le titre « Hometown Glory », en version piano-voix. Ce choix lui permettra-t-il d’attirer l’attention des Coachs, Mika, Matt Pokora, Zazie et Florent Pagny et de voir leur fauteuil se retourner au moment de sa prestation ? Quelle grâce et instant magique qu’Ann-Shirley nous offre ! Extrait du Replay de The Voice 6 du 18 mars 2017