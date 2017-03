Audrey - « Just Can’t Get Enough » (Depeche Mode)

A 32 ans, Audrey est chanteuse dans un groupe et a un caractère bien trempé. Depuis Poitiers, elle débarque sur la scène des Auditions à l’Aveugle avec son fort caractère et son éventail fétiche, bien décidée à montrer à Zazie, Matt Pokora, Mika et Florent Pagny quels sont ses atouts. Ce soir, elle revisite le titre « Just Can’t Get Enough » de Depeche Mode dans un univers swing et soul. La reprise d’Audrey séduira-t-elle l’un des Coachs et lui permettra-t-elle de poursuivre l’aventure de cette sixième saison de The Voice ? Audrey, verra-t-elle l’un des fauteuils rouges se retourner ? Extrait du Replay The Voice 6 du 4 mars 2017