Aurelle : « une adrénaline incroyable »

Aurelle veut dire lumière de Dieu en hébreu. Elle revient sur sa participation à cette nouvelle saison de « The Voice ». Repérée par l’équipe de Casting, Aurelle se dit rassérénée par la démarche… « J’avais tellement peur de me faire recaler. Là, on pense que j’ai déjà un potentiel». Et c’est rassurant, forcément. Surtout quand Florent Pagny et Matt Pokora se retournent... «Les jambes tremblent, le cœur part, on a regard un peu vide… Mais ça file une adrénaline incroyable»