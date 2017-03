Ca vous a échappé ? Le Vcryptage de l’émission 5

Une émission placée sous le signe du fight, de la bagarre, de la querelle, de la castagne ou du rififi mais jamais de coups bas… Et des sosies. C’est parti pour V.cryptage de l’émission 5. On commence par le sosie de Tom Magnum… Ok ! Les plus jeunes vont un peu ramer… On va vous rafraîchir la mémoire. Le presque sosie de Justin Timberlake et le presque de Kad Merad… Puis tout à coup, Mika a entendu des voix… Et là, on entre dans une nouvelle dimension…