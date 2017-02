Candice Parise - « Take Me to Church » (Hozier)

Chanteuse de métier, Candice Parise a 29 ans et déjà une carrière bien remplie. Après diverses tournées à l’étranger dans des troupes de comédies musicales où elle tenait le premier rôle, elle est de retour à Paris sur la scène de The Voice pour tenter de se faire connaître pour sa propre voix. Candice a choisi d’interpréter devant nos Coachs « Take Me to Church » d’Hozier. Les Coachs Zazie, Mika, Matt et Florent Pagny seront-ils convaincus par sa prestation et lui offriront-ils une place dans cette sixième saison de The Voice ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 18 février 2017