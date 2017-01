Tous les chemins mènent à... The Voice ! Bientôt sur TF1

Un nouveau quatuor de choc : Florent Pagny, Zazie, Mika et M Pokora, une bataille des coachs des plus renversantes, des talents toujours plus stupéfiants et une expérience interactive encore plus saisissante... Bienvenue dans la sixième saison de The Voice, la plus belle voix ! Chaque saison, le retour de « THE VOICE » est marqué d’une bande annonce événementielle mettant en scène les coachs dans des situations drôles et originales. Après le « combat des coachs façon Kill Bill », l’emblématique « Western » et la tentative de sabotage des fauteuils, pour la bande-annonce de la nouvelle édition, nos quatre coachs voyagent dans le temps… Une plongée dans la Rome antique ! Un mystérieux centurion fait son entrée dans l’arène... Comment Zazix, Florent Pagnum et Mikaïus accueilleront-ils ce nouveau venu, M Pokorus ?