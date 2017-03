Colour of Rice - « Fast Car » (Tracy Chapman)

Née dans une famille de musiciens, Colour of Rice a baigné dans la musique depuis son plus jeune âge. C’est pendant la période du lycée qu’elle commence à chanter et écrire ses textes. Elle n’a depuis jamais arrêté et vit de sa passion en se produisant à l’occasion de festivals ou divers évènements. The Voice 6 est l’opportunité de faire connaître sa musique au grand public. Pour son Audition à l’Aveugle, Colour of Rice reprend « Fast Car » de Tracy Chapman. Gagnera-t-elle son passeport pour les Battles grâce à cette prestation ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 11 mars 2017