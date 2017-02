Dans les coulisses des auditions à l'aveugle !

Chaque semaine, Mickael Mesigos s'infiltre dans les coulisses de The Voice afin d'interviewer tous les talents ! La première soirée terminée, nous savons qui sont les talents sélectionnés par les juges et connaissons leur histoire, leur univers musical et leur style de voix. Cependant, comment sont-ils quand ils n'ont pas un micro entre les mains ? Entre le Will Barber cleptomane, le Marius dormeur, le Vincent Vinel imitateur et la Syrine sosie, il y a de quoi s'étonner ! Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !