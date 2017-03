Cover : "Let it go" (James Bay) par Aurelle

Aurelle a plus d’une corde a son arc… Après avoir fait sensation auprès de Matt Pokora avec son rap sur “Dis moi” des BB Brunes, ce talent revient pour une reprise tout en sensibilité et douceur. Il faut dire que le titre « Let it go » de James Bay s’y prête particulièrement bien ! Grâce à cette panoplie, Aurelle nous démontre ainsi qu’elle sera particulièrement redoutable lors des battles… Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !