En ouvrant le bal de cette nouvelle émission de The Voice, Vincent a charmé Matt par son énergie et son timbre de voix ! En coulisses, il nous accorde une petite pause avec une reprise de Marvin Gaye, sur "Let’s get it on". Cette fois, Vincent choisit une corde beaucoup plus pure avec un blues à la fois mélancolique. Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !