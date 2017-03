Cover : "Never forget you" (Zara Larsson) par Lidia Isac

Dans The Voice, la Moldavie est représentée par Lidia Isac. Mais contrairement à sa chanson, ce talent n’est clairement pas ordinaire ! Florent Pagny l’a très bien remarqué et s’est retourné sur l’intensité de cette voix pas comme les autres. En coulisses, Lidia Isac se pose quelques instants et nous interprète "Never forget you" de Zara Larsson. Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !