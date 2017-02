Cover : "SOS" (Indila) par Fonetyk & Dama

Les deux font la paire ! Fonetyk et Dama forment un duo de choc, fusionnel car complémentaire. Le mélange détonnant de rap et de voix chantée (on comprend pas chanson) ont mis le feu au plateau, ce qui a particulièrement plu à Matt Pokora ! Fonetyk et Dama n’ont peut-être pas une précision vocale parfaite, mais sont sûrement les plus énergiques de ce début de saison. En coulisses, les deux performeurs partent dans un registre complètement différent en réinterprétant SOS de Indila ! Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 et MYTF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !