Cover : “Sweet Dreams” (Eurythmics) par Will Barber

Will Barber ne passe pas inaperçu… Aussi bien au niveau du look, de l’instrument ou de la voix ! Will Barber a su transmettre sa passion pour la musique avec une interprétation musclée et passionnelle de Pink Floyd. Dans les coulisses, Will Barber nous surprend en arrangeant à sa manière le tube de Eurythmics, « Sweet Dreams ». Quel tour a-t-il encore dans sa barbe ? La réponse à cette question est désormais sous la responsabilité de Zazie ! Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 et MYTF1 pour la saison 6 de The Voice.