Cover : “Titanium” (Sia) par Syrine

En voulant rendre hommage à sa sœur, Syrine a sublimé « Comme Toi » de Jean-Jacques Goldman. Son père peut désormais être fier, car ce jeune talent sensible a su toucher les coachs au plus profond d’eux-mêmes. Avec sa voix à la fois puissante et fragile, Florent Pagny relève le défi de corriger les petits défauts techniques afin d’amener Syrine le plus loin possible. Après les retrouvailles touchantes avec son père, elle nous fait l’honneur de reprendre Titanium de Sia. Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 et MYTF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !