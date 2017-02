Cover : "Valerie" (Amy Winehouse) par Hélène

Cette petite boule de talent, de sensibilité et de maturité a du mal à assumer son jeune âge, et pourtant, comme une grande, Hélène a subjugué les coachs. Zazie et Florent Pagny se sont battus pour sa voix singulière et digne des chanteurs expérimentés. À seulement 16 ans, Hélène joue dans la cour des grands avec une reprise de la légendaire Amy Winehouse : Valerie. Reste à savoir si Hélène pourra profiter de sa fraicheur pour proposer des chansons plus folles, plus jeunes, plus modernes. Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 et MYTF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !