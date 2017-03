Cover : “You are the sunshine of my life” (Stevie Wonder) par Audrey

Même en coulisses, Audrey ne quitte pas son éventail ! Et c’est avec son précieux accessoire qu’elle revient pour nous interpréter une nouvelle chanson. “You are the sunshine of my life” du géant Stevie Wonder se trouve revisité par ce talent hors-norme. Avec toujours la même fraicheur et la même envie de communiquer sa bonne humeur, Audrey nous fait un cadeau en or ! Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !