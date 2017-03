Delaurentis - « Ring My Bell » (Anita Ward) (Saison 6)

Inspirée par des influences nées du jazz qu’elle écoutait en famille, Delaurentis compose aujourd’hui ses propres mélodies dans un registre plus électronique et s’accompagne en chantant. Elle participe à The Voice pour confronter sa technique à de véritables professionnels et dans l’espoir de voir décoller sa carrière musicale. Delaurentis a choisi d’interpréter ce soir « Ring My Bell » de Anita Ward. Sa voix séduira-t-elle au moins l’un des Coachs de The Voice 6 grâce à cette prestation ? Moment divin enchanteresse que nous offre ce soir Delaurentis accompagné de sa machine électronique, le « push ». Extrait du Replay de The Voice 6 du 18 mars 2017