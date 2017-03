Que sont-ils devenus ? The Voice News de la semaine 5

Depuis six saisons, les talents se succèdent sur le plateau de The Voice et nombreux sont ceux qui mènent désormais une véritable carrière d’artiste. The Voice prend des nouvelles et revient cette semaine sur l’actu de ceux qui ont marqué l’histoire de l’émission. Au programme ce soir : The Voice, la tournée aux 84 représentations et 46 dates puis des nouvelles d’Olympe et Victoria de la saison 2 ! Extrait du Replay de The Voice, la suite du 18 mars 2017