Elise Melinand « You’re the One That I Want » (Grease)

Provenant d’une famille d’artistes, Elise Melinand a toujours baigné dans l’univers musical. Diplomée du Conservatoire pour ses qualités en violoncelle, cet jeune artiste de 25 ans entraine sa voix au fil des années et explore de nombreux genres musicaux. Cette jeune maman participe à The Voice cette année dans l’optique de confronter son univers musical à des professionnels confirmés ainsi qu’au public français. Ce soir, Elise Melinand a choisi d’interpréter à sa manière « You’re The One That I Want », issu de la bande originale du mythique film Grease. Sa voix singulière saura-t-elle émouvoir Zazie, Matt, Florent Pagny ou Mika et lui permettre de gagner sa place pour les Battles? Extrait du Replay The Voice 6 du 25 février 2017