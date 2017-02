Emmy Liyana « The Power of Love » (Frankie Goes to Hollywood) (saison 6)

Baignée dans l’univers de la musique depuis toujours, Emmy Liyana est une habituée des scènes ouvertes parisiennes. C’est d’ailleurs l’une de ses prestations dans un piano-bar qui lui aura valu sa participation à la sixième édition de The Voice. Ce soir là, Slimane, grand gagnant de la saison 5, est séduit par sa performance et filme la scène avant d’envoyer, à son insu, sa candidature pour les Auditions à l’Aveugle. Pour tenter de convaincre nos Coachs, Emmy Liyana 19 ans reprend ce soir « The Power of Love » de Frankie Goes to Holywood. L’intuition de Slimane viendra-t-elle confirmer son talent ce soir et lui donner une place au sein de l’une des équipes des Coachs ? Extrait du Replay The Voice 6 du 25 février 2017