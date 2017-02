La folle soirée de Matt Pokora !

Samedi soir, Matt Pokora a déployé les grands moyens sur le plateau de "The Voice" pour séduire et convaincre des talents hors pair. Il a dispersé ses viscères (Oui, c'est pas joli, joli), fait exploser son forfait pour téléphoner à Soprano... On pensait vraiment que la soirée de Matt Pokora serait définitivement classée noire... Et pourtant, deux talents Ry'm et Lily Berry n'ont pas hésité à se tourner vers lui. Comme quoi.. Le positif revient toujours. La règle du boomerang. Rendez-vous tous les samedis à 20h55 sur TF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !