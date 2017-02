Fonetyk & Dama « Cosmo » (Soprano)

Fonetyk, chanteur, et Dama, rappeur, sont deux passionnés de musique. En mêlant pop et Rn’B, ils ont choisi de créer leur propre univers musical et de le faire partager au public présent ce soir, aux téléspectateurs ainsi qu’aux Coachs. C’est pour représenter le hip-hop que les deux acolytes ont décidé de participer à la sixième saison de The Voice. Fonetyk et Dama reprennent ce soir le tube de Soprano « Cosmo ». Leur prestation se différenciera-t-elle suffisamment des autres pour que les quatre fauteuils rouges se retournent ? Extrait du Replay de The Voice 6 du 18 février 2017