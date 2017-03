Il y a deux ans Jérémy et Florian se présentaient aux Auditions à l’Aveugle devant les Coachs de The Voice. C’était un pari fou, et pourtant les voilà désormais disques de platines avec deux albums. Ce soir les Fréro Delavega retournent sur le plateau où tout a commencé. Portrait d’un duo d’artistes créatifs et dont le talent n’est plus à prouver. Extrait du Replay de The Voice 6 La suite du 11 mars 2017