Gloria des United Kids accompagne sa mère aux auditions de The Voice 6

C’est une affaire de famille, The Voice ! Alexandra de Blasi est déjà venue sur les auditions à l’aveugle mais uniquement pour accompagner sa fille qui est Portrait - Gloria, du groupe United Kids. Gloria a fait ses premiers pas à The Voice Kids, il y a trois ans. Gloria était la plus petite chanteuse de cette première édition… Et oui, on dirait que The Voice est une affaire de famille ! Extrait du Replay de The Voice 6 du 11 mars 2017