Goupil se faufile dans l’émission 5 !

Une fois de plus, notre reporter pas comme les autres JB Goupil est parti enquêter dans les coulisses de The Voice 6. Les Coachs, les Talents et même Nikos sont prévenus : il ne laisse rien passer et ne manque pas d’humour pour dénicher les plus gros scoops de la saison. Alors quelles informations exclusives arrivera-t-il à dégoter dans les coulisses de l’émission cette fois-ci ? Extrait du Replay de The Voice, la suite du 18 mars 2017