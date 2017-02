Gros râteau pour Matt Pokora

Samedi soir, Matt Pokora fait le show dans The Voice ! Mais… Cela ne semble pas porter ses fruits. Le charme magnétique et naturel du coach disparaît peu à peu, si bien qu’il ne peut plus utiliser sa belle frimousse et son déhanché légendaire pour séduire les talents. Il ne reste plus que les paroles, mais Matt continue malgré tout d'enchaîner les râteaux... Est-ce que le nouveau coach de The Voice 6 arrivera à récupérer ne serait-ce qu’un talent ? Réponse samedi soir à 20h55 sur TF1 pour la suite de la saison 6 de The Voice !