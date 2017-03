Imane « Christine » (Christine and The Queens)

Chez Imane, la musique est une affaire de famille : depuis l’enfance, c’est son père qui la pousse à poursuivre ses rêves de carrière dans la chanson. Monter sur la scène de The Voice 6, c’est l’opportunité pour elle de prouver qu’on peut plaire en cassant les codes et en mélangeant plusieurs registres musicaux. Imane revisite ce soir le titre « Christine » de Christine and The Queens à sa façon, aux sonorités africaines. Son univers musical saura-t-il toucher Matt Pokora, Zazie, Florent Pagny ou encore Mika pour lui permettre de poursuivre l’aventure dans l’une de leur équipe ? Va-t-elle casser la baraque comme son père nous l’affirme ? Avec son identité forte et sa manière atypique de chanter, Imane a tout d’une grande artiste pour continuer l’aventure de The Voice Extrait du Replay The Voice 6 du 4 mars 2017